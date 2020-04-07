Healthcare
April 7, 2020 / 9:36 PM / Updated an hour ago

BRIEF-BlueLinx Holdings Sees Q1 2020 Sales Up About 9%

1 Min Read

April 7 (Reuters) - BlueLinx Holdings Inc:

* SEES Q1 2020 SALES UP ABOUT 9 PERCENT

* PAUSED ALL HIRING, FURLOUGHED ABOUT 15% OF CORPORATE WORKFORCE DUE TO COVID-19 IMPACT

* REDUCED OR ELIMINATED EXECUTIVE AND KEY MANAGEMENT BASE SALARIES FOR NEXT SIX MONTHS

* COMPANY HAS NOT EXPERIENCED ANY SIGNIFICANT SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS AS A RESULT OF COVID-19 PANDEMIC

* SUBSTANTIAL HEADCOUNT AND VARIABLE OPERATING EXPENSE REDUCTIONS CORRELATING TO LOCAL MARKET DEMAND DECLINES

* EXCESS AVAILABILITY, INCLUDING CASH ON HAND, AT QUARTER END IS ESTIMATED TO BE BETWEEN $95 - $100 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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