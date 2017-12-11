BRIEF-Blueprint Medicines Announces Proposed Public Offering Of Shares Of Common Stock

Dec 11 (Reuters) - Blueprint Medicines Corp:
* BLUEPRINT MEDICINES ANNOUNCES PROPOSED PUBLIC OFFERING OF SHARES OF COMMON STOCK
* BLUEPRINT MEDICINES CORP SAYS IT HAS COMMENCED AN UNDERWRITTEN PUBLIC OFFERING OF $275.0 MILLION IN SHARES OF ITS COMMON STOCK
* BLUEPRINT MEDICINES-EXPECTS TO USE PROCEEDS OF OFFERING TO FUND CLINICAL TRIALS FOR AVAPRITINIB IN GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS,SYSTEMIC MASTOCYTOSIS
* BLUEPRINT MEDICINES CORP SAYS ALSO EXPECTS TO USE NET PROCEEDS OF OFFERING TO FUND CLINICAL TRIALS FOR BLU-554 IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA
* BLUEPRINT MEDICINES CORP SAYS ALSO EXPECTS TO USE NET PROCEEDS OF OFFERING TO FUND CLINICAL TRIALS FOR BLU-667 IN RET-DRIVEN CANCERS Source text for Eikon: Further company coverage: