Healthcare
March 24, 2020 / 3:48 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Bluerock Diamonds Says Removed Products From March Diamond Tender Due To Absence Of International Bidders

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Bluerock Diamonds PLC:

* BLUEROCK DIAMONDSPLC - COVID-19 UPDATE

* BLUEROCK DIAMONDS PLC - DUE TO AN ABSENCE OF INTERNATIONAL BIDDERS, COMPANY REMOVED ITS PRODUCTS FROM MARCH 2020 DIAMOND TENDER

* BLUEROCK DIAMONDS PLC - COMPANY REMOVED ITS PRODUCTS FROM MARCH 2020 DIAMOND TENDER

* BLUEROCK DIAMONDS PLC - WILL REVIEW IMPACT ON BUSINESS AND PROVIDE FURTHER UPDATES IN DUE COURSE INCLUDING IN RESPECT OF ITS FORWARD GUIDANCE

* BLUEROCK DIAMONDS PLC - CLOSURE OF COMPANY’S KAREEVLEI MINE DURING THIS PERIOD. Source text for Eikon: Further company coverage:

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