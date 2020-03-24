BRIEF-Bluerock Diamonds Says Removed Products From March Diamond Tender Due To Absence Of International Bidders

March 24 (Reuters) - Bluerock Diamonds PLC:
* BLUEROCK DIAMONDSPLC - COVID-19 UPDATE
* BLUEROCK DIAMONDS PLC - DUE TO AN ABSENCE OF INTERNATIONAL BIDDERS, COMPANY REMOVED ITS PRODUCTS FROM MARCH 2020 DIAMOND TENDER
* BLUEROCK DIAMONDS PLC - COMPANY REMOVED ITS PRODUCTS FROM MARCH 2020 DIAMOND TENDER
* BLUEROCK DIAMONDS PLC - WILL REVIEW IMPACT ON BUSINESS AND PROVIDE FURTHER UPDATES IN DUE COURSE INCLUDING IN RESPECT OF ITS FORWARD GUIDANCE
* BLUEROCK DIAMONDS PLC - CLOSURE OF COMPANY’S KAREEVLEI MINE DURING THIS PERIOD. Source text for Eikon: Further company coverage: