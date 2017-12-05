FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-BMO Financial Reports Q4 Earnings Per Share Of C$1.81
Sections
Featured
Wooden dams and river jams: U.S. strains to ship record grains
U.S.
Wooden dams and river jams: U.S. strains to ship record grains
Exxon climate-change probe goes to Massachusetts top court
Energy & Environment
Exxon climate-change probe goes to Massachusetts top court
Ford ramps up electric vehicle push in China
Business
Ford ramps up electric vehicle push in China
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 5, 2017 / 12:05 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-BMO Financial Reports Q4 Earnings Per Share Of C$1.81

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Bank Of Montreal:

* BMO FINANCIAL GROUP REPORTS NET INCOME OF $5.35 BILLION, UP 16%, FOR FISCAL 2017

* Q4 EARNINGS PER SHARE C$1.81

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.99 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE C$1.94

* SAYS QTRLY DIVIDEND INCREASED $0.03, UP 3% FROM PRIOR QUARTER

* QTRLY ‍NET INTEREST INCOME C$2,535 MILLION VERSUS C$2,498​ MILLION

* SAYS QTRLY TOTAL PROVISION FOR CREDIT LOSSES WAS $208 MILLION, AN INCREASE OF $34 MILLION FROM PRIOR YEAR

* SAYS REPORTED AND ADJUSTED NET INCOME IN QUARTER INCLUDES ELEVATED REINSURANCE CLAIMS OF $112 MILLION, WHICH REDUCED EPS BY $0.17 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.