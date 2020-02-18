Healthcare
February 18, 2020 / 11:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-BNK Banking Corp Announces Placement Of Shares And Entitlement Offer

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - BNK Banking Corporation Ltd:

* REACHED AGREEMENT WITH CERTAIN INVESTORS TO RAISE $7 MILLION BY WAY OF AN EQUITY PLACEMENT

* PLACEMENT WAS COMPLETED AT $0.60 PER SHARE

* PLACEMENT THROUGH ISSUE OF 11.7 MILLION FULLY PAID ORDINARY SHARES

* ANNOUNCE A 1 FOR 10 NON-RENOUNCEABLE PRO RATA ENTITLEMENT OFFER TO RAISE UP TO $5.7 MILLION

* CONTINUES TO BE IN DISCUSSION WITH INSURER IN RESPECT OF AMOUNTS OUTSTANDING UNDER ATM BAILMENT BUSINESS

* PRO RATA ENTITLEMENT OFFER VIA ISSUE OF UP TO 9.4 MLNSAHRES AT $0.60 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below