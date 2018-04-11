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April 11, 2018 / 12:22 PM / Updated 8 hours ago

BRIEF-Boeing Announces Global Fleet Care Agreements For Singapore Airlines And Scoot

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - Boeing :

* ANNOUNCES GLOBAL FLEET CARE AGREEMENTS FOR SINGAPORE AIRLINES AND SCOOT

* BAPAS WILL PROVIDE ENGINEERING SERVICES, MAINTENANCE PLANNING AND SCHEDULING, AND OPERATION CONTROL CENTER SERVICES

* BAPAS WILL ALSO PROVIDE MATERIALS DEMAND PLANNING AND SPARES SUPPORT FOR AIRLINES

* INTEGRATED BOEING GLOBAL FLEET CARE DEAL FOR SINGAPORE AIRLINES & SCOOT WERE TRANSFERRED TO BOEING ASIA PACIFIC AVIATION SERVICES PTE LTD

* FOLLOWING THE AGREEMENTS, BAPAS IS ANTICIPATED TO SUPPORT MORE THAN 70 BOEING AIRCRAFT WITHIN SINGAPORE AIRLINES GROUP

* BOEING & SIAEC CONFIRMED COMPLETION OF DEALS & PROCESSES NECESSARY TO FULLY ENABLE BAPAS JV Source text for Eikon: Further company coverage:

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