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March 13, 2020 / 8:26 PM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Boeing Says Dennis Muilenburg's FY2019 Total Compensation Was $14.3 Million

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Boeing Co:

* BOEING SAYS DENNIS MUILENBURG’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $14.3 MILLION VERSUS $23.4 MILLION IN FY 2018 - SEC FILING

* BOEING SAYS CFO GREGORY SMITH’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $4.5 MILLION VERSUS $8.7 MILLION IN FY 2018

* BOEING SAYS FORMER COMMERCIAL AIRPLANES’ CEO, KEVIN MCALLISTER’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $18.4 MILLION

* BOEING - NAMED EXECUTIVE OFFICERS EARNED NO PAYMENTS IN 2019 UNDER ANNUAL INCENTIVE PROGRAM OR PERFORMANCE AWARD PORTION OF LONG-TERM INCENTIVE PLAN

* BOEING - RECOMMENDS VOTE AGAINST SHAREHOLDER PROPOSAL REQUIRING THAT CHAIRMAN OF BOARD BE AN INDEPENDENT MEMBER OF BOARD WHENEVER POSSIBLE Source: (bit.ly/2U44J5R) Further company coverage:

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