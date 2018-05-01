BRIEF-Boeing To Acquire KLX Inc To Enhance Services Business Growth

May 1 (Reuters) - Boeing:
* TO ACQUIRE LEADING AEROSPACE PARTS DISTRIBUTOR KLX INC. TO ENHANCE SERVICES BUSINESS GROWTH
* SAYS ANTICIPATED ANNUAL COST SAVINGS OF APPROXIMATELY $70 MILLION BY 2021, WITH FURTHER IMPROVEMENTS REALIZED OVER TIME
* SAYS NO CHANGE TO BOEING’S 2018 GUIDANCE OR CAPITAL DEPLOYMENT STRATEGY
* SAYS BOEING’S ACQUISITION OF KLX INC. WILL INCLUDE KLX INC.’S AEROSPACE SOLUTIONS GROUP
* SAYS KLX INC. WILL BE PART OF BOEING GLOBAL SERVICES AND FULLY INTEGRATED WITH AVIALL Source text for Eikon: Further company coverage: