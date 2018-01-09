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January 9, 2018 / 1:07 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Bofi Holding Assesses The Financial Impact From Tax Legislation

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Bofi Holding Inc:

* BOFI HOLDING, INC. ASSESSES THE FINANCIAL IMPACT FROM TAX LEGISLATION

* BOFI -TO RECEIVE BENEFIT OF REDUCED FEDERAL TAX RATE AS OF JAN 1, 2018, THROUGH REDUCTION IN AVERAGE TAX RATE APPLIED TO INCOME EARNED IN FISCAL YEAR 2018

* BOFI HOLDING INC - HAS ASSESSED FINANCIAL IMPACT EXPECTED TO RESULT FROM TAX CUTS AND JOBS ACT SIGNED INTO LAW DECEMBER 22, 2017

* BOFI - EXPECTS TO INCUR ONE-TIME CHARGE OF ABOUT $0.12-$0.14 PER SHARE AGAINST DEFERRED TAX ASSET IN Q2 OF FISCAL 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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