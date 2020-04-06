Healthcare
April 6, 2020 / 11:22 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bohai Leasing Says Impact On Co And Unit's Performance Remains Uncertain As Coronavirus Epidemic Continues

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Bohai Leasing Co Ltd:

* SAYS DAILY OPERATION OF ITS UNIT AVOLON HOLDINGS LIMITED HAS BEEN AFFECTED DUE TO THE SPREAD OF CORONAVIRUS AND TRAVEL RESTRICTIONS

* SAYS ITS UNIT AVOLON HAS GRANTED RENT EXTENSION WITH AN AVERAGE OF 3 MONTHS TO SOME AIRLINES

* SAYS AVOLON EXPECTS TO RECEIVE MORE RENT EXTENSION APPLICATIONS IF IMPACT OF CORONAVIRUS CONTINUES

* SAYS IMPACT ON CO AND UNIT AVOLON'S OPERATING PERFORMANCE REMAINS UNCERTAIN AS CORONAVIRUS EPIDEMIC CONTINUES Source text in Chinese: bit.ly/2xVfwrO Further company coverage: (Reporting by Hong Kong newsroom)

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