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May 3, 2018 / 8:51 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Boingo Wireless Reports Q1 Loss Per Share Of $0.08

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Boingo Wireless Inc:

* BOINGO WIRELESS REPORTS RECORD FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 LOSS PER SHARE $0.08

* Q1 REVENUE $58.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $51.9 MILLION

* SEES Q2 2018 REVENUE $54 MILLION TO $58 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.17 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* REITERATING GUIDANCE FOR FULL YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.13, REVENUE VIEW $56.2 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.45, REVENUE VIEW $231.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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