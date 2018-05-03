BRIEF-Boingo Wireless Reports Q1 Loss Per Share Of $0.08

May 3 (Reuters) - Boingo Wireless Inc:
* BOINGO WIRELESS REPORTS RECORD FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 REVENUE $58.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $51.9 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.17 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REITERATING GUIDANCE FOR FULL YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.13, REVENUE VIEW $56.2 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.45, REVENUE VIEW $231.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: