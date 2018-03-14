BRIEF-Boiron FY Operating Income Down At 125.0 ‍​Million Euros

March 14 (Reuters) - BOIRON SA:
* FY OPERATING INCOME EUR 125.0 MILLION VERSUS EUR 129.7 MILLION YEAR AGO
* FY REVENUE EUR 617.5 MILLION VERSUS EUR 614.5 MILLION YEAR AGO
* FY NET RESULT GROUP SHARE EUR 78.2 MILLION VERSUS EUR 77.7 MILLION YEAR AGO
* WILL PROPOSE TO THE SHAREHOLDERS’ MEETING DISTRIBUTION OF DIVIDEND OF €1.60 PER SHARE FOR FY
* TO BOLSTER OUR INVESTMENTS IN PARTICULAR ON SITE OF MESSIMY AND ON SITE OF NEW LOGISTICS PLATFORM AT OLMES IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)