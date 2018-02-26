BRIEF-Boise Cascade Reports Qtrly Earnings Per Share $0.49

Feb 26 (Reuters) - Boise Cascade Co:
* REG-BOISE CASCADE COMPANY REPORTS FOURTH QUARTER RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.32, REVENUE VIEW $1.04 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BOISE CASCADE - EXPECT CAPITAL SPENDING, EXCLUDING ACQUISITIONS, TO BE $75 MILLION - $85 MILLION DURING 2018
* EXPECT CAPITAL SPENDING, EXCLUDING ACQUISITIONS, TO BE $75 MILLION -$85 MILLION DURING 2018
* “EXPECT TO CONTINUE TO EXPERIENCE MODEST DEMAND GROWTH FOR THE PRODUCTS WE MANUFACTURE AND DISTRIBUTE IN 2018” Source text for Eikon: Further company coverage: