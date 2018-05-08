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May 8, 2018 / 10:46 PM / in an hour

BRIEF-Bojangles Inc Reports Q1 Earnings Per Share Of $0.12

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Bojangles Inc:

* BOJANGLES’, INC. REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR ITS FIRST FISCAL QUARTER 2018

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.12

* Q1 REVENUE $137.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $134.1 MILLION

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.64 TO $0.72

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.16 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* REITERATED ITS ANNUAL GUIDANCE FOR 52-WEEK FISCAL YEAR 2018 ENDING ON DECEMBER 30, 2018

* QTRLY SYSTEM-WIDE COMPARABLE RESTAURANT SALES DECREASED 0.6%

* QTRLY COMPANY-OPERATED COMPARABLE RESTAURANT SALES DECREASED 1.8%

* QTRLY FRANCHISED COMPARABLE RESTAURANT SALES INCREASED 0.2%

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.69, REVENUE VIEW $551.2 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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