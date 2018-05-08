BRIEF-Bojangles Inc Reports Q1 Earnings Per Share Of $0.12

May 8 (Reuters) - Bojangles Inc:
* BOJANGLES’, INC. REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR ITS FIRST FISCAL QUARTER 2018
* Q1 REVENUE $137.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $134.1 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.16 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REITERATED ITS ANNUAL GUIDANCE FOR 52-WEEK FISCAL YEAR 2018 ENDING ON DECEMBER 30, 2018
* QTRLY SYSTEM-WIDE COMPARABLE RESTAURANT SALES DECREASED 0.6%
* QTRLY COMPANY-OPERATED COMPARABLE RESTAURANT SALES DECREASED 1.8%
* QTRLY FRANCHISED COMPARABLE RESTAURANT SALES INCREASED 0.2%
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.69, REVENUE VIEW $551.2 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: