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Market News
March 26, 2018 / 10:30 AM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Bombardier Secures Rail Services Contract Extension With Maryland Transit Administration

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Bombardier Inc:

* BOMBARDIER SECURES RAIL SERVICES CONTRACT EXTENSION WITH MARYLAND TRANSIT ADMINISTRATION

* BOMBARDIER TRANSPORTATION - SIGNED 5-YEAR EXTENSION TO ITS CURRENT CONTRACT WITH MARYLAND TRANSIT ADMINISTRATION

* ‍BOMBARDIER TRANSPORTATION SAYS CONTRACT EXTENSION IS VALUED AT ABOUT $288 MILLION​

* BOMBARDIER TRANSPORTATION - CONTRACT TO PROVIDE OPERATIONS, MAINTENANCE FOR BRUNSWICK, CAMDEN LINES OF MARYLAND AREA REGIONAL COMMUTER RAIL SYSTEM Source text for Eikon: Further company coverage:

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