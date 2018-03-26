BRIEF-Bombardier Secures Rail Services Contract Extension With Maryland Transit Administration

March 26 (Reuters) - Bombardier Inc:
* BOMBARDIER SECURES RAIL SERVICES CONTRACT EXTENSION WITH MARYLAND TRANSIT ADMINISTRATION
* BOMBARDIER TRANSPORTATION - SIGNED 5-YEAR EXTENSION TO ITS CURRENT CONTRACT WITH MARYLAND TRANSIT ADMINISTRATION
* BOMBARDIER TRANSPORTATION SAYS CONTRACT EXTENSION IS VALUED AT ABOUT $288 MILLION
* BOMBARDIER TRANSPORTATION - CONTRACT TO PROVIDE OPERATIONS, MAINTENANCE FOR BRUNSWICK, CAMDEN LINES OF MARYLAND AREA REGIONAL COMMUTER RAIL SYSTEM Source text for Eikon: Further company coverage: