BRIEF-Bombardier to supply 17 additional locomotives to New Jersey

Jan 2 (Reuters) - Bombardier Inc:
* BOMBARDIER TO SUPPLY 17 ADDITIONAL LOCOMOTIVES TO NEW JERSEY
* BOMBARDIER TRANSPORTATION - NEW JERSEY TRANSIT CORP EXERCISED OPTION FOR 17 ADDITIONAL BOMBARDIER ALP-45 DUAL-POWER LOCOMOTIVES
* BOMBARDIER TRANSPORTATION - THE SECOND CALL OFF IS VALUED AT APPROXIMATELY $160 MILLION AND IS BASED ON A CONTRACT FOR 26 LOCOMOTIVES SIGNED IN 2008
* BOMBARDIER TRANSPORTATION SAYS DELIVERY IS SCHEDULED TO START IN NOVEMBER 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: