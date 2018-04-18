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Market News
April 18, 2018 / 1:45 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bon-Ton Stores Announces Winning Bid In Bankruptcy Court-Supervised Auction

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Bon-Ton Stores Inc:

* THE BON-TON STORES, INC. ANNOUNCES WINNING BID IN BANKRUPTCY COURT-SUPERVISED AUCTION

* SAYS ANNOUNCED WINNING BID IN AN AUCTION FOR COMPANY’S ASSETS HELD PURSUANT TO SECTION 363 OF U.S. BANKRUPTCY CODE

* HEARING BY BANKRUPTCY COURT TO APPROVE SALE AND WIND-DOWN OF COMPANY’S OPERATIONS IS SCHEDULED FOR APRIL 18, 2018

* SUBJECT TO BANKRUPTCY COURT APPROVAL, JV COMPOSED OF HOLDERS OF CO’S SECOND LIEN SECURED NOTES DUE 2021 WILL ACQUIRE INVENTORY AND CERTAIN OTHER ASSETS OF CO Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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