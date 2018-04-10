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April 10, 2018 / 1:21 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bon Ton Stores Receives Letter Of Intent From DW Partners, Namdar Realty And Washington Prime Group

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Bon-Ton Stores Inc:

* BON-TON STORES, INC. RECEIVES SIGNED LETTER OF INTENT FROM DW PARTNERS, NAMDAR REALTY GROUP AND WASHINGTON PRIME GROUP

* CO, INVESTOR GROUP IN PROCESS OF FINALIZING ASSET PURCHASE AGREEMENT IN ADVANCE OF AUCTION, NOW SCHEDULED TO BE HELD ON APRIL 16

* RECEIVED LOI PURSUANT TO WHICH INVESTOR GROUP PROPOSES TO ACQUIRE CO AS A GOING CONCERN IN BANKRUPTCY COURT-SUPERVISED SALE PROCESS

* BON-TON IS CONTINUING TO OPERATE IN THE ORDINARY COURSE AS CO COMPLETES ITS COURT-SUPERVISED RESTRUCTURING PROCESS

* RECEIVED SIGNED LETTER OF INTENT FROM INVESTOR GROUP COMPOSED OF DW PARTNERS, NAMDAR REALTY GROUP AND WASHINGTON PRIME GROUP Source text for Eikon: Further company coverage:

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