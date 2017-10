Sept 20 (Reuters) - BONAVA AB (PUBL) ‍​

* BONAVA AB - BONAVA SELLS 119 RENTAL APARTMENTS IN ESPOO, FINLAND

* ‍IS SELLING 119 RENTAL APARTMENTS IN PERRKKA, ESPOO, TO INVESTOR OP-RENTAL YIELD.​ Source text: bit.ly/2yp83Ni Further company coverage: (Gdynia Newsroom)