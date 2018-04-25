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April 25, 2018 / 12:50 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bondholders Call Chemoservis Dwory To Repay Bonds

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - CHEMOSERVIS DWORY SA:

* SAYS HAS BEEN IN TALKS WITH SYNTHOS IN REGARDS TO EARLY REDEMPTION OF BONDS DUE TO CO DIFFICULT FINANCIAL SITUATION

* MANAGEMENT RESOLVES TO ADOPT RESOLUTIONS CHARGING COMPANY FY 2017 FINANCIAL RESULTS

* GETS CALLS FROM BONDHOLDERS TO REPAY SERIES A BONDS FOR PLN 1.4 MILLION AND SERIES B BONDS FOR PLN 15.1 MILLION PLUS INTEREST

* BONDHOLDERS ARE: NOBLE FUNDS TFI SA, DISTRESSED ASSETS FIZ AN AND OPEN FINANSE OBLIGACJI PRZEDSIEBIORSTW FIZ AN

* SHARES HALTED, LAST DOWN 18.57 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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