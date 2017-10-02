BRIEF-Bonduelle FY recurring operating income up at 108.3 million euros

Oct 2 (Reuters) - BONDUELLE SAS:
* FY NET INCOME EUR 59.8 MILLION VERSUS EUR 53.7 MILLION YEAR AGO
* FY CURRENT OPERATING INCOME EUR 108.3 MILLION VERSUS EUR 103.5 MILLION YEAR AGO
* FOR 2017/2018 SEES REVENUE GROWTH OF AROUND 3 PERCENT FOR HISTORICAL ACTIVITIES AT CONSTANT CURRENCIES
* FOR 2017/2018 SEES GROWTH OF 7-8 PERCENT FOR CURRENT OPERATING INCOME FOR HISTORICAL ACTIVITIES AT CONSTANT CURRENCIES
* FOR 2017/2018 INCLUDING CONSOLIDATION OF READY PAC FOODS SEES GROWTH OF REVENUE AND CURRENT OPERATING INCOME OF AROUND 25 PERCENT AT CONSTANT CURRENCIES
* FOR 2017/2018 SEES LEVERAGE RATIO OF BELOW 3X EXCLUDING NEW ACQUISITIONS
* PROPOSES DIVIDEND OF EUR 0.45 PER SHARE VERSUS EUR 0.43 YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)