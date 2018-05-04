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May 4, 2018 / 5:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bone Therapeutics Q1 Cash Balance Of 10.42 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - BONE THERAPEUTICS SA:

* APPOINTMENTS OF JEAN STÉPHENNE AS CHAIRMAN

* CASH BURN FOR FULL YEAR OF 2018 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF EUR 15-16 MILLION

* EXPECTS TO HAVE SUFFICIENT CASH TO CARRY OUT ITS OBJECTIVES UNTIL END Q3 2019

* THE COMPANY ENDED THE FIRST QUARTER OF 2018 WITH A CASH BALANCE OF € 10.42 MILLION

* PATIENT RECRUITMENT COMPLETED FOR THE PHASE IIA LUMBAR SPINAL FUSION STUDY WITH ALLOB

* € 19.45 MILLION OF COMMITTED CAPITAL RAISED VIA PRIVATE PLACEMENT OF CONVERTIBLE BONDS

* PLANS TO REPORT FINAL RESULTS FROM ALLOB PHASE I/IIA DELAYED-UNION STUDY IN MID-2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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