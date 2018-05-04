BRIEF-Bone Therapeutics Q1 Cash Balance Of 10.42 Million Euros

May 4 (Reuters) - BONE THERAPEUTICS SA:
* CASH BURN FOR FULL YEAR OF 2018 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF EUR 15-16 MILLION
* EXPECTS TO HAVE SUFFICIENT CASH TO CARRY OUT ITS OBJECTIVES UNTIL END Q3 2019
* THE COMPANY ENDED THE FIRST QUARTER OF 2018 WITH A CASH BALANCE OF € 10.42 MILLION
* PATIENT RECRUITMENT COMPLETED FOR THE PHASE IIA LUMBAR SPINAL FUSION STUDY WITH ALLOB
* € 19.45 MILLION OF COMMITTED CAPITAL RAISED VIA PRIVATE PLACEMENT OF CONVERTIBLE BONDS
* PLANS TO REPORT FINAL RESULTS FROM ALLOB PHASE I/IIA DELAYED-UNION STUDY IN MID-2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)