BRIEF-Bone Therapeutics Receives Clinical Trial Application Approval For Two Studies

March 23 (Reuters) - BONE THERAPEUTICS SA:
* READY TO INITIATE RECRUITMENT IN BOTH STUDIES AS SOON AS CURRENT SITUATION REGARDING COVID-19 ALLOWS
* JTA-004 TRIAL HAS BEEN APPROVED BY REGULATORY AUTHORITIES IN DENMARK, AND ALLOB BY BELGIAN REGULATORY AUTHORITIES
* JTA-004 TRIAL HAS BEEN APPROVED BY REGULATORY AUTHORITIES IN DENMARK, AND ALLOB BY BELGIAN REGULATORY AUTHORITIES
* STUDY IS EXPECTED TO ENROL APPROXIMATELY 178 PATIENTS IN APPROXIMATELY 40 SITES IN UP TO 7 EUROPEAN COUNTRIES
* STUDY EXPECTS TO ENROL 676 PATIENTS WITH MILD TO MODERATE SYMPTOMATIC KNEE OSTEOARTHRITIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)