Healthcare
December 7, 2016 / 7:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bone Therapeutics Receives Clinical Trial Application Approval For Two Studies

1 Min Read

March 23 (Reuters) - BONE THERAPEUTICS SA:

* READY TO INITIATE RECRUITMENT IN BOTH STUDIES AS SOON AS CURRENT SITUATION REGARDING COVID-19 ALLOWS

* JTA-004 TRIAL HAS BEEN APPROVED BY REGULATORY AUTHORITIES IN DENMARK, AND ALLOB BY BELGIAN REGULATORY AUTHORITIES

* JTA-004 TRIAL HAS BEEN APPROVED BY REGULATORY AUTHORITIES IN DENMARK, AND ALLOB BY BELGIAN REGULATORY AUTHORITIES

* STUDY IS EXPECTED TO ENROL APPROXIMATELY 178 PATIENTS IN APPROXIMATELY 40 SITES IN UP TO 7 EUROPEAN COUNTRIES

* STUDY EXPECTS TO ENROL 676 PATIENTS WITH MILD TO MODERATE SYMPTOMATIC KNEE OSTEOARTHRITIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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