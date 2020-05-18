Healthcare
April 28, 2017 / 6:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bone Therapeutics Treats First Patients In Pivotal JTA-004 Phase III Study

1 Min Read

May 18 (Reuters) - BONE THERAPEUTICS SA:

* BONE THERAPEUTICS TREATS FIRST PATIENTS IN PIVOTAL JTA-004 PHASE III KNEE OSTEOARTHRITIS STUDY

* SEVERAL CLINICAL TRIAL SITES IN EUROPE ARE ALSO EXPECTED TO RESUME RECRUITMENT ACTIVITIES AS COVID-19 LOCKDOWN MEASURES ARE GRADUALLY BEING LIFTED

* EXPECTS TO OBTAIN APPROVAL IN REMAINING 2 COUNTRIES IN COURSE OF MONTH

* DESPITE LOCKDOWNS BEING LIFTED INTERNATIONALLY, PATIENT RECRUITMENT AND PROGRESS OF CLINICAL TRIAL COULD STILL BE DELAYED WITH CHANGE IN EVOLUTION OF COVID-19 PANDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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