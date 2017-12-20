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December 20, 2017 / 9:23 PM / in an hour

BRIEF-Bonterra Energy Announces Sale Of Two Percent Gross Overriding Royalty Interest In Pembina Cardium Pool For $52 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Bonterra Energy Corp:

* PRESS RELEASE - BONTERRA ENERGY CORP. ANNOUNCES THE SALE OF A TWO PERCENT GROSS OVERRIDING ROYALTY INTEREST IN THE PEMBINA CARDIUM POOL FOR TOTAL CONSIDERATION OF $52 MILLION AND ITS 2018 OPERATIONAL AND FINANCIAL BUDGET

* BONTERRA ENERGY CORP - DEAL TRANSACTION IS IMMEDIATELY ACCRETIVE TO BONTERRA

* BONTERRA ENERGY CORP - HAS SET COMPANY‘S 2018 CAPITAL EXPENDITURES BUDGET AT APPROXIMATELY $75 MILLION

* BONTERRA ENERGY CORP - 2018 CAPITAL BUDGET IS ANTICIPATED TO INCREASE ANNUAL PRODUCTION BY APPROXIMATELY TWO TO FOUR PERCENT OVER 2017

* BONTERRA ENERGY CORP - 2018 CAPITAL BUDGET ASSUMES ANNUAL PRODUCTION VOLUMES EXPECTED TO RANGE BETWEEN 13,200 AND 13,500 BOE PER DAY

* BONTERRA ENERGY CORP - AFTER IMPACT OF SALE AGREEMENT, BONTERRA‘S 2018 FORECASTED FUNDS FLOW IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $125 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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