Healthcare
March 9, 2020 / 9:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Booking Holdings Withdraws Q1 2020 Guidance Due To Worsening Impact Of COVID-19

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Booking Holdings Inc:

* BOOKING HOLDINGS WITHDRAWS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL GUIDANCE DUE TO WORSENING IMPACT OF COVID-19

* BOOKING HOLDINGS INC - UNABLE AT THIS TIME TO RELIABLY QUANTIFY IMPACT OF COVID-19 OUTBREAK ON FUTURE FINANCIAL RESULTS

* BOOKING HOLDINGS INC - REMAIN CONFIDENT IN LONG-TERM PROSPECTS AND STRATEGY

* BOOKING HOLDINGS - WHILE FULL IMPACT AND DURATION OF COVID-19 OUTBREAK IS UNKNOWN AT THIS TIME, EXPECT THAT DISRUPTION WILL ULTIMATELY BE TEMPORARY Source text for Eikon: Further company coverage:

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