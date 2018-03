March 12 (Reuters) - BOOKRUNNER:

* NIBC HOLDING N.V. IPO: BOOKRUNNER SAYS NIBC IPO PRICE RANGE OF 8.75 – 10.25 EUROS PER SHARE‍​

* NIBC HOLDING N.V. IPO: BOOKRUNNER SAYS NIBC IPO OFFERING SIZE OF C. EUR 384 – EUR 450 MILLION/ $472 – $553 MILLION / 43.9 MILLION SHARES (POST GREENSHOE) (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)