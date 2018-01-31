BRIEF-Boot Barn Holdings Reports Q3 Earnings Per Share $0.73

Jan 31 (Reuters) - Boot Barn Holdings Inc:
* BOOT BARN HOLDINGS, INC. ANNOUNCES THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS; UPDATES FISCAL YEAR 2018 OUTLOOK
* Q3 SALES $224.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $212.7 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY SAME STORE SALES INCREASED 5.2%, WITH STORES OUTPERFORMING E-COMMERCE SALES
* SEES FISCAL YEAR 2018 SAME STORE SALES GROWTH OF 4.0% TO 5.0%
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.72 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.13 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: