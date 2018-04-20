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April 20, 2018 / 11:04 AM / in an hour

BRIEF-Boralex Enters Into A Purchase Agreement To Acquire The Kallista Energy Investment Sas

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Boralex Inc:

* BORALEX ENTERS INTO A PURCHASE AGREEMENT TO ACQUIRE THE KALLISTA ENERGY INVESTMENT SAS

* BORALEX INC - DEAL FOR TOTAL CONSIDERATION OF EUR 129.4 MILLION

* BORALEX INC - DEAL INCLUDES ASSUMPTION OF EUR 94 MILLION (C$146.7 MILLION) IN PROJECT DEBT

* BORALEX INC - CONSIDERATION WILL BE PAID BY BORALEX FROM ITS RECENTLY ENHANCED REVOLVING CREDIT FACILITY

* BORALEX INC - ANTICIPATES AN INCREASE IN DISCRETIONARY CASH FLOW PER SHARE FOLLOWING TRANSACTION

* BORALEX INC - EXPECTS TRANSACTION TO ADD APPROXIMATELY EUR 23 MILLION (C$36 MILLION) TO EBITDA Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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