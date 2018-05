BRIEF-Borussia Dortmund Q3 Result Turns To Profit Of 21.6 Million Euros

May 7 (Reuters) - Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA:

* BORUSSIA DORTMUND ANNOUNCES PRELIMINARY RESULTS FOR THE THIRD QUARTER (Q3) OF THE FISCAL YEAR 2017/2018

* Q3 REVENUE ROSE 0.8 PERCENT TO 70.8 MILLION EUR

* GROSS REVENUE AMOUNTED EUR 143.7 M. IN Q3 (PREVIOUS Q3 EUR 71.5 M.)

* TOTAL COMPREHENSIVE INCOME AMOUNTED EUR 22.2 M. IN Q3 (PREVIOUS Q3 EUR -14.2 M.

* Q3 EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) IN AN AMOUNT OF EUR 26.8 M. IN Q3 (PREVIOUS Q3 EUR -17.2 M.)

* EBITDA AMOUNTED EUR 44.6 M.IN Q3 (PREVIOUS Q3 EUR 0.7M.) AND ACCUMULATED EUR 128.5 M

* RESULT OF Q3 AMOUNTED EUR 21.6 M. (PREVIOUS Q3 EUR -14.6 M.)