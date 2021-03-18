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Healthcare

BRIEF-Boston Pharmaceuticals Enters Into Multi-Year Out-License And Option Agreement With GSK

By Reuters Staff

1 Min Read

March 18 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:

* BOSTON PHARMACEUTICALS ENTERS INTO UNIQUE MULTI-YEAR OUT-LICENSE AND OPTION AGREEMENT WITH GSK FOR THE ADVANCEMENT OF MULTIPLE PRE-PHASE 2 PROGRAMS

* BOSTON PHARMACEUTICALS - UNDER DEAL, CO WILL BE RESPONSIBLE FOR FURTHER DEVELOPMENT OF SELECT PROGRAMS THROUGH PROOF-OF-CONCEPT (POC)

* BOSTON PHARMACEUTICALS- IF GSK EXERCISES REPURCHASE OPTION, CO WILL RECEIVE ONE-TIME PAYMENT, BE ELIGIBLE FOR APPROVAL, SALES MILESTONES, ROYALTIES

* BOSTON PHARMACEUTICALS - AFTER POC STUDIES COMPLETION, GSK WILL HAVE OPTION TO REACQUIRE EACH PROGRAM UNDER PRE-AGREED TERMS

* BOSTON PHARMACEUTICALS - INITIALLY, GSK WILL OUT-LICENSE AND OPTION GSK3903371, GSK3502421 PROGRAMS TO CO Source text for Eikon: Further company coverage:

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