FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Imprisoned In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
October 3, 2018 / 6:20 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Boston Pharmaceuticals says licenses five programmes from GSK

1 Min Read

Oct 3 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:

* BOSTON PHARMACEUTICALS SAYS HAS IN-LICENSED A PORTFOLIO OF FIVE EARLY DEVELOPMENT PROGRAMMES FROM GLAXOSMITHKLINE

* BOSTON PHARMACEUTICALS SAYS PORTFOLIO INCLUDES TWO PHASE 2-READY DEVELOPMENT CANDIDATES, ONE PHASE 1-READY DEVELOPMENT CANDIDATE AND TWO UNDISCLOSED PRECLINICAL PROGRAMMES WITH IDENTIFIED LEAD CANDIDATES

* BOSTON PHARMACEUTICALS SAYS FINANCIAL TERMS OF THE TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.