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May 9, 2018 / 9:02 PM / in 2 hours

BRIEF-Boston Private Financial Provided Notice Of Redemption Of All Of 6.95% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Boston Private Financial Holdings Inc :

* BOSTON PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS - ON MAY 8, CO PROVIDED NOTICE OF REDEMPTION OF ALL OF CO’S 6.95% NON-CUMULATIVE PERPETUAL PREFERRED STOCK, SERIES D

* BOSTON PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS - THERE ARE 50,000 SHARES OF PREFERRED STOCK, OR $50 MILLION AGGREGATE LIQUIDATION PREFERENCE, CURRENTLY OUTSTANDING

* BOSTON PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS - REDEMPTION DATE FOR THE PREFERRED STOCK IS JUNE 15, 2018 - SEC FILING Source text: (bit.ly/2ryPeob) Further company coverage:

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