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February 28, 2018 / 9:17 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Boston Properties Announces New Project Virginia

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Boston Properties Inc:

* BOSTON PROPERTIES ANNOUNCES NEW PROJECT IN RESTON, VIRGINIA

* BOSTON PROPERTIES INC - ‍ENTERED INTO A BINDING LEASE AGREEMENT WITH FANNIE MAE AT ITS RESTON GATEWAY PROJECT IN RESTON, VIRGINIA​

* BOSTON PROPERTIES - ‍FANNIE MAE TO LEASE ABOUT 850,000 RENTABLE SQUARE FEET OUT OF ABOUT 1 MILLION RENTABLE SQUARE FEET TO BE CONSTRUCTED ON PROPERTY​

* BOSTON PROPERTIES INC - ‍FANNIE MAE INTENDS TO OCCUPY BUILDINGS BEGINNING IN 2022​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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