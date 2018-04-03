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April 3, 2018 / 11:06 AM / in a day

BRIEF-Boston Scientific Announces Acquisition Of Securus Medical Group

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Boston Scientific Corp:

* BOSTON SCIENTIFIC ANNOUNCES ACQUISITION OF SECURUS MEDICAL GROUP, INC.

* DEAL IS EXPECTED TO BE IMMATERIAL TO BOSTON SCIENTIFIC ADJUSTED AND GAAP EARNINGS PER SHARE​

* FRONT

* DEAL INCLUDES UP TO $10 MILLION IN CONTINGENT PAYMENTS BASED ON REGULATORY ACHIEVEMENTS AND COMMERCIAL MILESTONES

* INFRARED ESOPHAGEAL TEMPERATURE MONITORING SYSTEM IS EXPECTED TO BE INTEGRATED INTO BOSTON SCIENTIFIC PORTFOLIO

* INFRARED ESOPHAGEAL TEMPERATURE MONITORING SYSTEM IS EXPECTED TO BE COMMERCIALLY AVAILABLE IN U.S. IN FIRST HALF OF 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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