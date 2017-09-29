Sept 29 (Reuters) - Bowler Metcalf Ltd
* FINAL GROSS CASH DIVIDEND, AS DEFINED BY INCOME TAX ACT, OF 22.7 CENTS PER SHARE (“CPS”) FOR YEAR ENDED 30 JUNE 2017 (2016: 18.4 CPS) HAS BEEN DECLARED
* ECONOMIC REALITIES OF SOUTH AFRICA DEMAND A FOCUSSED MANAGEMENT APPROACH
* MANAGEMENT IS CRITICALLY APPRAISING ITS CONTINUED INVOLVEMENT IN BEVERAGES BUSINESS
* BOWLER METCALF- SOFTBEV HAS BEEN CAUSE FOR MUCH SPECULATION. ECONOMIC REALITIES DAMPENED MERGER PROJECTIONS THEREFORE SLOWING PROGRESS, PARTICULARLY IN GAUTENG MARKET
* FY REVENUE 580,7 MILLION RAND VERSUS 499,4 MILLION RAND
* FY LOSS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS 1,29 CENTS VERSUS PROFIT PER SHARE OF 88,86 CENTS Source text for Eikon: Further company coverage: