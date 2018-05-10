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May 10, 2018 / 12:18 PM / in 2 hours

BRIEF-BP Midstream Partners - Gross Throughput For Q1 Was 1,491 Mboed

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Bp Midstream Partners LP:

* BP MIDSTREAM PARTNERS - GROSS THROUGHPUT FOR Q1 WAS 1,491 MBOED; 5.4% INCREASE COMPARED WITH THE Q4 2017 ON PRO FORMA BASIS

* BP MIDSTREAM PARTNERS SAYS NET INCOME ATTRIBUTABLE TO PARTNERSHIP IN QUARTER WAS $30.5 MILLION OR $0.29 PER UNIT - SEC FILING

* BP MIDSTREAM PARTNERS - ADJUSTED EBITDA ATTRIBUTABLE IN QUARTER WAS $35.2 MILLION

* BP MIDSTREAM PARTNERS LP - QTRLY REVENUE $26.6 MILLION Source text: (bit.ly/2IbtlCw) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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