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December 14, 2017 / 7:41 AM / Updated an hour ago

BRIEF-BP says Consulting With Lawyers After Australian Watchdog Blocks Woolworths Deal

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - BP Plc:

* ACKNOWLEDGES ANNOUNCEMENT BY AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMMISSION THAT IT INTENDS TO OPPOSE PROPOSED ACQUISITION OF WOOLWORTHS’ RETAIL FUEL BUSINESS

* “REMAIN CONFIDENT,WITH APPROPRIATE DIVESTMENTS AS OFFERED BY BP,WOOLWORTHS’ RETAIL FUEL BUSINESS DEAL WOULD NOT SUBSTANTIALLY LESSEN COMPETITION‍​”

* CURRENTLY CONSULTING WITH LAWYERS TO DETERMINE NEXT STEPS AFTER ACCC INTENDS TO OPPOSE PROPOSED ACQUISITION OF WOOLWORTHS’ RETAIL FUEL BUSINESS Source text: Further company coverage:

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