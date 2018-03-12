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March 12, 2018 / 11:45 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-BP Selects Mcdermott And BHGE For Subsea Contracts For West African Tortue/Ahmeyim Development

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Mcdermott International Inc:

* BP SELECTS MCDERMOTT AND BHGE FOR SUBSEA CONTRACTS FOR WEST AFRICAN TORTUE/AHMEYIM DEVELOPMENT

* MCDERMOTT INTERNATIONAL - CO, BAKER HUGHES ANNOUNCED SELECTION OF FEED STUDIES IN ADVANCE OF EPCI CONTRACT FOR BP’S TORTUE/AHMEYIM FIELD DEVELOPMENT

* MCDERMOTT INTERNATIONAL - EPCI CONTRACT FOR BP’S TORTUE/AHMEYIM FIELD DEVELOPMENT IS A SUBSTANTIAL CONTRACT

* MCDERMOTT INTERNATIONAL SAYS DEFINES SUBSTANTIAL CONTRACT AS BETWEEN $500 MILLION & $750 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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