BRIEF-BPCE appoints Francois Riahi as Chief Executive In Charge Of Finance, Strategy, Legal Affairs

Dec 21 (Reuters) - Natixis Sa:
* FRANCE‘S BPCE SAYS FRANÇOIS RIAHI APPOINTED CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF GROUPE BPCE, IN CHARGE OF FINANCE, STRATEGY AND LEGAL AFFAIRS, SUPERVISORY BOARD SECRETARY AND MANAGEMENT BOARD MEMBER
* FRANCE‘S BPCE SAYS FRANCOIS RIAHI IS TO REPLACE MARGUERITE BÉRARD-ANDRIEU AS FROM JANUARY 1, 2018; MS BÉRARD-ANDRIEU WANTS TO PURSUE A NEW PROFESSIONAL OPPORTUNITY OUTSIDE THE GROUP AS FROM JANUARY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Maya Nikolaeva)