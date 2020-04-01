Healthcare
April 1, 2020 / 4:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Bper To Not Proceed With Distribution Of Dividend

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Bper Banca SpA:

* TO NOT PROCEED WITH DISTRIBUTION OF DIVIDEND

* MAY CALL SHAREHOLDERS’ MEETING TO EVALUATE PROPOSAL OF DISTRIBUTION OF REVERSES BUT NOT BEFORE OCT 1

* TO PROPOSE TO ALLOCATE TO RESERVES 2019 PROFITS

* IF DIVIDEND SUSPENSION IS APPROVED, IT WILL IMPROVE PRO-FORMA FULLY PHASED CET1 RATIO AT END-DEC TO 12.23% FROM 12.01%

* DIVIDEND SUSPENSION WOULD RESULT IN CET1 CAPITAL BUFFER OF 9% AND AMOUNT TO EUR 1.1 BILLION

* CAPITAL BUFFER WOULD AMOUNT TO EUR 2.3 BILLION TAKING INTO ACCOUNT NEW REGULATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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