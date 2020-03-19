Healthcare
March 19, 2020 / 8:41 AM / Updated 7 minutes ago

BRIEF-Bpost Suspends Sending Of Letters And Parcels Outside Europe Due To Cancellation Of Flights

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Bpost SA:

* BPOST IS TEMPORARILY SUSPENDING SENDING OF LETTERS AND PARCELS OUTSIDE EUROPE DUE TO MASS CANCELLATION OF FLIGHTS

* ON CORONAVIRUS: BPOST IS FORCED TO SUSPEND, FROM THIS THURSDAY, MARCH 19, SENDING OF LETTERS AND PARCELS TO DESTINATIONS OUTSIDE EUROPE

* BPOST IS CLOSELY MONITORING DEVELOPING SITUATION IN QUEST FOR ALTERNATIVES

* ON CORONAVIRUS: INTRA-EUROPEAN FLOWS MAY ALSO BE IMPACTED AND BE AFFECTED BY DELAYS

* CITIZENS AND OUR BELGIUM BUSINESS CLIENTS ARE MEANWHILE INVITED NOT TO POST LETTERS AND PARCELS FOR DESTINATIONS OUTSIDE EUROPE

* ON CORONAVIRUS: ENCOURAGES EVERYONE TO LIMIT THEIR VISIT TO POST OFFICES FOR ONLY URGENTS REASONS Source text : bit.ly/2WsD2GG Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below