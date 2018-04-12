FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 12, 2018 / 12:59 PM / in 3 hours

BRIEF-Braeside Investments Enters Into Nomination, Support And Standstill Agreement With Spok Holdings

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - Spok Holdings Inc:

* ON APRIL 11, BRAESIDE INVESTMENTS ENTERED INTO NOMINATION, SUPPORT AND STANDSTILL AGREEMENT WITH SPOK HOLDINGS INC

* SEC FILING

* AGREED TO CERTAIN CUSTOMARY “STANDSTILL” PROVISIONS FOR DURATION OF “SUPPORT PERIOD”

* UNDER TERMS OF NOMINATION AGREEMENT, CO HAVE AGREED TO MAINTAIN BENEFICIAL OWNERSHIP OF AT LEAST 950,873 SHARES OF SPOK HOLDINGS

* DURING SUPPORT PERIOD, CO HAVE ALSO AGREED NOT TO ACQUIRE MORE THAN 19.99% OF SPOK HOLDINGS’ OUTSTANDING SHARES

* IF STEIN UNABLE TO SERVE TERM AS DIRECTOR, BRAESIDE INVESTMENTS MAY PROPOSE STEVEN MCINTYRE BE APPOINTED TO SERVE AS HIS SUCCESSOR Source text : bit.ly/2qsSEck Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.