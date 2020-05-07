Healthcare
May 7, 2020 / 1:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-BrainCool Gets New Order In Germany For Braincool™ System

1 Min Read

May 7 (Reuters) - BrainCool AB (publ):

* BRAINCOOL AB (PUBL) GETS NEW ORDER IN GERMANY FOR BRAINCOOL™ SYSTEM

* RECEIVED A NEW ORDER FROM STÄDTISCHES KLINIKUM BRANDENBURG, FOR TWO PRODUCTS OF THE BRAINCOOL™ SYSTEM

* PRODUCTS WILL BE USED ON SUDDEN CARDIAC ARREST (“SCA”) PATIENTS AND DELIVERY AND TRAINING WILL TAKE PLACE ALREADY IN MAY

* THE PRODUCT HAS BEEN EVALUATED DURING Q1 IN COMPETITION WITH TWO OTHER SUPPLIERS OF ADVANCED TTM PRODUCTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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