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BRIEF-Brainworks ‍says HY revenue grew by 23 pct to $24.22 mln
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October 20, 2017 / 3:20 PM / in a day

BRIEF-Brainworks ‍says HY revenue grew by 23 pct to $24.22 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 20 (Reuters) - Brainworks Ltd

* ‍GROUP‘S REVENUE GREW BY 23% TO CLOSE AT US$24.22 MILLION IN HY​

* HY ‍LOSSES BEFORE TAX OF US$4.87 MILLION​

* BRAINWORKS - HY ‍LOSSES BEFORE TAX OF US$4.87 MILLION, HIGHER COMPARED TO US$2.20 MILLION RECORDED IN SAME PERIOD LAST YEAR​

* BRAINWORKS - ‍GROUP EXPECTS IMPROVEMENT IN PERFORMANCE SEEN IN FIRST HALF OF YEAR TO ACCELERATE IN SECOND HALF OF YEAR​

* BRAINWORKS - ‍WORKING TOWARDS A SECONDARY LISTING OF COMPANY ON ZIMBABWE STOCK EXCHANGE AND THIS IS EXPECTED TO HAVE BEEN COMPLETED BY 31 DECEMBER 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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