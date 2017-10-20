BRIEF-Brainworks ‍says HY revenue grew by 23 pct to $24.22 mln

Oct 20 (Reuters) - Brainworks Ltd
* GROUP‘S REVENUE GREW BY 23% TO CLOSE AT US$24.22 MILLION IN HY
* BRAINWORKS - HY LOSSES BEFORE TAX OF US$4.87 MILLION, HIGHER COMPARED TO US$2.20 MILLION RECORDED IN SAME PERIOD LAST YEAR
* BRAINWORKS - GROUP EXPECTS IMPROVEMENT IN PERFORMANCE SEEN IN FIRST HALF OF YEAR TO ACCELERATE IN SECOND HALF OF YEAR
* BRAINWORKS - WORKING TOWARDS A SECONDARY LISTING OF COMPANY ON ZIMBABWE STOCK EXCHANGE AND THIS IS EXPECTED TO HAVE BEEN COMPLETED BY 31 DECEMBER 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: