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May 15, 2018 / 11:14 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bravo Brio Restaurant Group Board Of Directors Reaffirms Recommendation To Proceed With Acquisition By An Affiliate Of Spice Private Equity Ltd.

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Bravo Brio Restaurant Group Inc:

* BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP BOARD OF DIRECTORS REAFFIRMS RECOMMENDATION TO PROCEED WITH ACQUISITION BY AN AFFILIATE OF SPICE PRIVATE EQUITY LTD.

* BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP INC - BOARD OF DIRECTORS UNANIMOUSLY REJECTS ACQUISITION PROPOSAL FROM ROMANO’S MACARONI GRILL

* BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP INC - SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON MAY 22 TO APPROVE TRANSACTION WITH SPICE PRIVATE EQUITY LTD

* BRAVO BRIO RESTAURANT - BOARD CONTINUES TO UNANIMOUSLY RECOMMEND SHAREHOLDERS VOTE “FOR” PROPOSAL TO APPROVE AND ADOPT SPICE MERGER AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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