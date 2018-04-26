BRIEF-Brazil's Banco Bradesco says provisions may end 2018 at the bottom of the estimated range

April 26 (Reuters) - Banco Bradesco SA:
* BRAZIL’S BANCO BRADESCO CEO SAYS LOAN DISBURSEMENTS GREW NEARLY 30 PERCENT IN MARCH
* BRAZIL’S BANCO BRADESCO CEO SAYS BANK IS EAGER TO GROW ITS LOAN BOOK
* BRAZIL’S BANCO BRADESCO SAYS DEFAULT RATIOS FOR CORPORATE LOANS LIKELY TO FALL IN SECOND SEMESTER
* BRAZIL’S BANCO BRADESCO SAYS GROWTH OF RETAIL LOAN BOOK WILL ACCELERATE IN THE COMING QUARTERS
* BRAZIL’S BANCO BRADESCO CEO SAYS THERE IS ROOM FOR REDUCTION IN DEFAULT RATIOS IN 2018
* BRAZIL’S BANCO BRADESCO SAYS CORPORATE LOAN DEMAND LIKELY TO REBOUND AT THE END OF 2018
* BRAZIL’S BANCO BRADESCO SEES RETURN ON EQUITY BETWEEN 18-20 PERCENT IN COMING YEARS
* BRAZIL’S BANCO BRADESCO SAYS LOAN-LOSS PROVISIONS MAY END 2018 AT THE BOTTOM OF THE ESTIMATED RANGE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Carolina Mandl)