FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 1:45 PM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-Brazil's Banco Bradesco says provisions may end 2018 at the bottom of the estimated range

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Banco Bradesco SA:

* BRAZIL’S BANCO BRADESCO CEO SAYS LOAN DISBURSEMENTS GREW NEARLY 30 PERCENT IN MARCH

* BRAZIL’S BANCO BRADESCO CEO SAYS BANK IS EAGER TO GROW ITS LOAN BOOK

* BRAZIL’S BANCO BRADESCO SAYS DEFAULT RATIOS FOR CORPORATE LOANS LIKELY TO FALL IN SECOND SEMESTER

* BRAZIL’S BANCO BRADESCO SAYS GROWTH OF RETAIL LOAN BOOK WILL ACCELERATE IN THE COMING QUARTERS

* BRAZIL’S BANCO BRADESCO CEO SAYS THERE IS ROOM FOR REDUCTION IN DEFAULT RATIOS IN 2018

* BRAZIL’S BANCO BRADESCO SAYS CORPORATE LOAN DEMAND LIKELY TO REBOUND AT THE END OF 2018

* BRAZIL’S BANCO BRADESCO SEES RETURN ON EQUITY BETWEEN 18-20 PERCENT IN COMING YEARS

* BRAZIL’S BANCO BRADESCO SAYS LOAN-LOSS PROVISIONS MAY END 2018 AT THE BOTTOM OF THE ESTIMATED RANGE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Carolina Mandl)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.