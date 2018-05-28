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May 28, 2018 / 10:03 AM / in 2 hours

BRIEF-Brazil's Eletrobras says board approved sale of stakes in 70 subsidiaries- filing

Reuters Staff

1 Min Read

May 28 (Reuters) - Centrais Eletricas Brasileiras SA :

* BRAZIL’S POWER HOLDING CO SAYS BOARD APPROVED SALE OF STAKES IN 70 SUBSIDIARIES- FILING

* BRAZIL’S ELETROBRAS SAYS STAKES REFER TO COMPANIES HOLDING WIND FARMS AND TRANSMISSION LINES- FILING

* BRAZIL’S ELETROBRAS SAYS MININUM PRICE FOR ALL COMPANIES IS 2.8 BILLION REAIS - FILING

* ELETROBRAS SAYS CREDIT SUISSE WAS HIRED TO MANAGE THE SALE OF THE STAKES IN SUBSIDIARIES - FILING

* BRAZIL’S ELETROBRAS SAYS BOARD APPROVED PLAN ANNOUNCED BY COMPANY IN JUNE 2017, FEBRUARY 2018 - FILING Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Tatiana Bautzer)

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