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March 29, 2018 / 10:21 PM / 2 days ago

BRIEF-Brazil's Vale says new dividend policy in effect from Q2 results

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) -

* BRAZILIAN MINER VALE SAYS BOARD APPROVES NEW DIVIDEND POLICY, TO TAKE EFFECT FROM ANNOUNCEMENT OF Q2 RESULTS

* BRAZILIAN MINER VALE SAYS DIVIDEND WILL BE 30 PERCENT OF ADJUSTED EBITDA, LESS CAPEX OVER FIRST HALF OF THE YEAR

* VALE SAYS FIRST INSTALLMENT OF DIVIDEND IN NEW POLICY TO BE PAID IN SEPTEMBER

* VALE SAYS SECOND INSTALLMENT TO BE PAID IN MARCH BASED ON SECOND HALF 2018 RESULTS

* VALE SAYS BOARD COULD DECIDE TO PAY EXTRAORDINARY DIVIDENDS Source text in Portuguese: [bit.ly/2Iecizf] Further company coverage: (Reporting By Tatiana Bautzer and Jake Spring)

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